Yina Calderón y Marcela Reyes se encuentran en el ojo del huracán debido a las fuertes indirectas que se han lanzado en las redes sociales luego de que la Dj informara, a través de un comunicado, que se había contagiado de coronavirus.

Dicha noticia no fue pasada por alto por Yina. Sin mencionar directamente a Reyes, aseguró que era falso y que era una mala estrategia para ganar seguidores. “Dice que tiene Covid y pone la cuenta privada. Con eso no se juega. Invente otra vaina", expresó sarcásticamente en sus historias de Instagram.

Pero la cosa no quedo ahí. Marcela, para acabar con la especulación de que era falso. decidió compartirles a sus seguidores el resultado de su reciente prueba con el que confirmaría que sí tiene coronavirus. Además, mostró una conversación con su doctor.

Sin embargo, fue tanto el escándalo por puesto su cuenta privada, que Valeria Monzon, la encargada actualmente de sus redes sociales, salió a explicarles a los internautas la razón por la que se tomó esa decisión.

“Estamos muy tristes por ver la respuesta de algunas personas en el tema de Marce. Da tristeza ver cómo personas del mismo medio creen que ella se va a inventar que tiene coronavirus. Ella es una artista y no necesita hacer ese tipo de cosas para ganar seguidores”, inició.

Seguido de esto, se refirió al estado de salud de la Dj, asegurando que no se encontraba muy bien. Y continuó explicando por qué le pus su cuenta privada.

“Se la puse privada porque son demasiados mensajes de odio. Le dicen que es una mala mamá cuando en realidad ella ve por su hijo, por su mamá, por su familia (…) los mensajes son demasiado fuertes. Le dicen que infectó a su hijo, que ojalá se muera y por eso tomé la decisión de ponerle privada su cuenta” añadió.

Yina, por su parte, apareció nuevamente a decir que en efecto ella cree que eso es falso.

“No voy hablar más del tema, pero ustedes me están diciendo que yo digo que Marcela tiene o no tiene coronavirus, a mí no me consta, pero eso es pura mierda que hij*#@ luego ponen el Instagram privado; pélense el culo y con eso llaman más la atención que ponerse a jugar con tema tan delicado como el coronavirus, a lo bien”, aseguró un poco molesta.

Su enojo no quedó ahí, pues aseguró que ese tipo de cosas la molestaban y que, además, ella se ha caracterizado por ser frentera. “No hija, si usted quiere llamar la atención, esa no es la manera, no jugando con la gente ¡Tan marica, invéntese otra mierda!”

Por último, y para acabar con todos los rumores de que si era verdad o falso, el doctor y cirujano de Reyes salió explicando que él le solicitó la prueba de rutina debido a que iba a ser intervenida por su problema de biopolímeros.