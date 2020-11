Por otra parte, en menos de un día, la empresaria e influencer se hizo dos cambios de color en su cabello porque "no se sentía siendo ella misma" con su nuevo look, luego de cambiar su característico pelo mitad azul-mitad rosado a una tonalidad morada. A sus fans les agradó el cambio de look y le enviaron comentarios muy positivos.

Lo que no recibieron bien sus seguidores fue que, pasada una hora, Yina compartió que quería hacerse una nueva decoloración porque quería volver a tener 'sus dos tonos de siempre' , para volver a tener dos colores diferentes en su pelo porque 'se sentía otra persona'.

Los internautas no dejaron de lado las reacciones y comentarios, criticando que había hecho perder el tiempo del estilista que hizo su cambio de look y que la influencer podría llegar a 'quedarse calva' por las constantes decoloraciones a las que se somete.

