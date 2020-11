Yina Calderón: “No me quedó la cara deformada"

Yina Calderón se ha convertido en uno de los personajes de redes sociales más polémicos y controversiales por el tipo de comportamiento que plasma en algunos contenidos y las constantes cirugías que se realiza en su cuerpo.

La exProtagonista de Nuestra Tele ha sido centro de varias noticias relacionadas con los descuidos que ha tenido en las recuperaciones de estos procedimientos estéticos, especialmente con los de sus glúteos. La joven no cumplió los cuidados e indicaciones dadas por los médicos y sufrió heridas graves en la piel.

Recientemente, la empresaria de fajas llamó la atención de sus seguidores luego de publicar una serie de videos en sus historias de Instagram, donde respondía algunas preguntas relacionadas con su estado de salud. La exprotagonista tenía uno de los lados de la cara inflamado y preocupó a más de un usuario de la red social.

Sin embargo, aunque no reveló detalles en aquel momento de lo que se hizo en su rostro, recientemente utilizó su cuenta oficial de la red social de fotos y videos para contar un poco más a detalle cuál fue el procedimiento que llevó a cabo y la razón por la que decidió este cambio físico.

De acuerdo con los clips que publicó Calderón, con esta pequeña cirugía, pero bastante dolorosa, buscaba eliminar unas líneas de expresión que tenía, ya que le gustaba verse muy joven siempre. Se trataba de un estiramiento en la piel y así pulir un poco sus rasgos faciales.

“No me quedó la cara deformada, me quedó súper, no me quedó ninguna arruga ni nada”, expresó Yina, mientras hacía énfasis en el aspecto que le gusta tener.

Por último, la colombiana indicó que su forma de vestir y de lucir las prendas también están enfocados en verse joven. No obstante, aclaró que aún no se ha hecho el nuevo diseño de sonrisa porque se está cuidando y no puede salir de casa.