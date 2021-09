¿Yina Calderón perdió su cuenta de Instagram? Yeferson Cossio contó lo que pasó

Yina Calderón hace algunas semanas hizo parte de un evento desafortunado en el que estuvieron involucrados muchos influencers, y es que Instagram decidió cerrar varias cuentas. En la lista de eliminaciones estuvieron figuras como La Liendra, Daiky Gamboa, Marcela Reyes, entre otros. Sin embargo a todos los anteriores le devolvieron sus perfiles, excepto a Yina.

En un grito de auxilio, la empresaria y ex protagonista le envió un mensaje a Yeferson Cossio, quien decidió ayudarla a recuperar su cuenta y hacer todo el procedimiento necesario. No obstante, este esfuerzo no dio frutos y hace pocas horas confirmó por medio de sus redes sociales que no se podía hacer nada por la cuenta de Calderón.

Lea también: ¿Qué hacen con la comida que sobra en Masterchef Celebrity?

A pesar de que movió sus contactos, la cuenta de Calderón había tenido en repetidas oportunidades advertencias por infringir las normas de contenido de Instagram por lo que ya había sido eliminada por completo.