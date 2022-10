Yina Calderón perdió una nalga luego de una infección en su última cirugía

Yina Calderón, influencer que se ha caracterizado por ser muy polémica, nuevamente volvió a ser noticia, luego de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, en el que cuenta los quebrantos de salud que ha vivido en el último tiempo.

Y es que en días anteriores la DJ se había sometido a una cirugía de glúteos para la reconstrucción de los mismos, ya que se vio obligada a hacer para retirar los biopolímeros que causaron una deformación y caída de su cola.

Pese que, en un principio, Calderón dijo que esto había sido todo un éxito, la también empresaria comentó que tuvo que ser intervenida nuevamente por urgencias en un centro médico en Bogotá, ya que la prótesis de su lado izquierdo tuvo una infección severa.

“Me mandé a poner las prótesis porque yo tenía el rabo muy feo, lo tenía caído, lo tenía horrible, no m e ponía ropa apretada, no me ponía bikini en la playa producto de los biopolímeros”, comenta la creadora de contenidos.

Posteriormente, comentó que la única manera de poder reconstruirlo era sí o sí poner una prótesis y que el tamaño de estas fue muy acorde a su cuerpo.

Pero la afectación se dio porque el drenaje de su nalga izquierda tuvo un taponamiento y antes esto Calderón comentó que: “En estas cirugías pasa de todo, no es culpa del cirujano, no es culpa de la paciente. Yo creo que en ninguna cirugía me he cuidado tanto como en esta”, comentó la mujer luego en que días pasados confesó que había durado quince días sin bañarse, precisamente para cuidar de sus heridas.

“La prótesis se salió y se infectó. Estoy muy mal. Yo soy muy fuerte. Me van a intervenir y me van a retirar la prótesis izquierda, la derecha sanó super bien, la cirugía fue un éxito, pero son cosas que pasan”, comentó casi llorando Yina Calderón que se ha visto muy afectada por esta situación.