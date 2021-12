Yina Calderón pide perdón por tatuarse la cara y dice que se va de Colombia

Yina Calderón no deja de dar de qué hablar en redes sociales con el paso del tiempo, debido a decisiones que toma, proyectos que realiza, polémicas que protagoniza y contenidos que publica en sus cuentas personales. La ex protagonista de Nuestra tele 2013 ha desatado toda clase de reacciones entre sus seguidores, quienes la critican por no tener control sobre algunas acciones que lleva a cabo.

Recientemente, la empresaria de fajas causó furor entre los usuarios de las plataformas digitales luego de publicar una serie de contenidos en los que mostraba que se había tatuado el rostro. Calderón se hizo varios diseños, entre los que destacaban una rosa, un corazón roto y una palabra.

No obstante, las críticas inundaron Instagram y llegaron a los ojos de Yina, quien no dudó en reaccionar a los ataques que recibió a través de comentarios y mensajes. La exprotagonista se pasó de tragos y utilizó su cuenta oficial de la red social para realizar un Live donde hizo un anuncio inesperado de su futuro.

Yina Calderón reveló que dentro de poco se irá del país y en sus planes no está volver. Las lágrimas brotaron e inundaron su rostro, plasmando lo pasada de tragos que estaba mientras contaba que su futuro en 2022 está enfocado en llegar a Estados Unidos.

La huilense aseguró que, aunque no ha hecho los trámites para su viaje, lo que quiere es irse y no volver nunca más a Colombia. La joven no dio detalles de qué se irá a hacer y tampoco reveló qué espera con este proyecto de vida.

“Yo no voy a estar más en su país. El 15 tengo la cita en la Embajada para la visa, seguramente me la den. Así que el otro año me voy para Estados Unidos y no vuelvo. Se los juro que no me van a volver a ver. Me voy para Estados Unidos y voy a ser la mejor representación de Colombia”, dijo la colombiana en un video.

De igual manera, mientras lloraba, Yina pidió perdón a sus seguidores por “no ser la persona que ellos esperaban”, además de lamentarse “por tatuarse la cara”.