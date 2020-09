Yina Calderón protagonizó otra bochornosa escena, esta vez se orinó en la calle

Yina Calderón vuelve a protagonizar una polémica en redes sociales por sus comportamientos y actitudes. La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele 2013 llamó la atención de sus seguidores luego de que se filtrara un video donde aparentemente está orinando en plena vía de Villeta.

De acuerdo con diferentes denuncias que realizaron usuarios de las plataformas digitales, existe un video que fue grabado mientras la colombiana aparecía haciendo sus necesidades en la calle, mientras se tapaba con la puerta de un vehículo y el cuerpo de un hombre.

Este material, que fue difundido en redes sociales, permite ver cómo Calderón se aleja de la camioneta, a la que le cierran la puerta que la cubría, mientras se arregla el vestido que luce y se lo baja completamente.

#OPINE. "Yina Calderón meando en pleno centro de Villeta", C/marca. Comerciantes de la zona observaron la escena y piden a las autoridades que se aplique una sanción ejemplar a la 'influencer' y declararla persona no grata en la municipalidad. Además, se le observa sin tapabocas. pic.twitter.com/FtPmg9EWcS — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 31, 2020

Según versiones y comentarios de algunas personas, este suceso habría ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de Villeta, donde Calderón, en compañía de sus allegados, realizó una de sus controversiales fiestas.

Aunque el hecho no se ha comprobado, de ser verdad, la joven exprotagonista podría pagar una sanción o multa tipo 4, por un valor estimado de $786.880. Por otra parte, de no cancelar este dinero, Calderón tendría que participar en una actividad pedagógica de convivencia durante un tiempo.

No obstante, ante las críticas que recibió por este acto, Yina decidió pronunciarse en sus redes sociales a través de un Instagram Live de su cuenta oficial, y asegurar que ella no se orinó en ninguna calle.

“Yo no me oriné en Villeta. ¿Cómo se les ocurre que me voy a orinar en una calle? Yo sé que estoy loca, que soy un poquito rara, pero orinarme no. Me bajé de mi camioneta porque tenía que retirar plata del cajero, me acomodé mi vestido y seguí caminando”, afirmó la empresaria mientras representaba cómo habían ocurrido los hechos.

“Por favor, mi mamá y mi papá me regañaron., dejen de decir eso (…) Yo no me oriné en ningún lado”, agregó.