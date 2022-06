Yina Calderón responde a los críticos de su reality ‘Se armó la gorda’

Durante una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, Calderón no dudó en dejar un mensaje a los críticos, no sin antes comentar que iban a solucionar un problema de audio que se produjo en el primer video del que muchos usuarios se quejaron.

Después de esto manifestó: “Bebes, si usted no quiere ver mi reality, no lo vea. Pero no entiendo si las mujeres fueran flacas; no se verían mal bailando y todo eso, pero, como son gorditas; qué vergüenza, como se ven de mal. No, nene, las gordas tienen derecho a emborracharse, a bailar, a tocarse, a lo que quieran”.