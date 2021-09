Yina Calderón responde a quienes la critican por consumir alcohol

Yina Calderón se ha convertido en una de las creadoras de contenido más polémicas y controversiales de las plataformas digitales, debido a distintos contenidos que comparte en sus cuentas. La gran mayoría están relacionados con el alto grado de alcohol que ingiere con sus amigos, allegados y familia, ya sea en sus ‘putifiestas’ o reuniones personales.

Tras varios videos filtrados de la joven en pleitos, peleas o situaciones incómodas con algunos tragos encima, los usuarios de redes sociales han criticado fuertemente su gusto por beber en distintos momentos, quejándose por verla constantemente en este estado.

Sin embargo, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 se ha pronunciado sobre estos comentarios y ha asegurado que no le importan las ofensas que recibe. La colombiana ha expresado que consumir alcohol no la hace una mala persona, pues siempre ha sido buena trabajadora y muy responsable con sus empresas.

Recientemente, Calderón volvió a tocar el tema y publicó una serie de videos en los que hablaba de estas críticas que recibía por beber, de la personalidad que tenía y de los pocos cambios que tenía en su vida diaria por tomar licor.

“Les voy a aclarar una cosa y es importante lo que voy a decir: el hecho de que uno tome licor, no lo hace a uno mala persona”, señaló la joven empresaria de fajas en el clip publicado en su actual cuenta personal de Instagram.

Como detalle adicional, Yina enfatizó, entre risas, que es una mujer trabajadora y juiciosa, buscando que sus fieles seguidores entendieran que el licor no afecta sus labores. Un amigo de la colombiana también la respaldó en lo buena persona que es.