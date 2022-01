Yina Calderón revela la cantidad de cirugías que acaba de hacer: busto, cintura y mucho más

Yina Calderón expresó también en sus redes que no estaba gorda porque había estado muy juiciosa con sus fajas, pero quería una cintura de 50 centímetros, por eso se retiró la costilla.

“Aquí donde estoy tengo 4 pañales, ustedes no se imaginan la cintura que me quedó, o sea, es impresionante. ¿Qué si duele? Sí, duele un poquito. Me retiré los senos, por una prótesis más chiquita, porque tenía los senos muy grandes y no era una prótesis proporcional", dijo Yina Calderón.

Aclaró que mostrará los resultados cuando su médico se lo permita.

Lea también: Karol G publica candente video en bikini y muchos seguidores le echaron vainazos a Anuel