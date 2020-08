Yina Calderón reveló el significado de su nuevo tatuaje

Yina Calderón se ha convertido en protagonista de diferentes controversias durante la cuarentena debido a las fiestas que realiza y a los cambios en su apariencia. Aunque la joven ha reaccionado a las ofensas y críticas, recientemente llamó la atención tras realizarse un nuevo tatuaje.

Días atrás, la mamá de la ex Protagonista de Nuestra Tele compartió un video pidiéndole a los seguidores que por favor oraran por Yina y su comportamiento, pues estaba consumiendo mucho alcohol y no quería cambiar. En este contenido nombró al tatuador que le realizó el diseño a su hija y el ambiente en el que estaban trabajando.

Tras compartir algunas fotos de su tatuaje, Calderón aprovechó un live que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló cuál era el significado de este diseño y por qué eligió este personaje para plasmarlo en su piel.

La empresaria indicó que decidió tatuarse a Amy Winehouse, no porque sea seguidora o fanática de su música, sino por la personalidad que tenía la cantante y el estilo de vida.

“No soy fanática de la música de ella, realmente, el jazz no me gusta mucho. Lo que pasa es que me gusta su personalidad, la personalidad de esta vieja, sigo su estilo de vida… respetable sus errores, pero me gustaba cómo manejaba una sencillez y cómo veía la vida”, afirmó la exprotagonista en el video.

En este mismo espacio, Yina aclaró que no es alcohólica, como dijeron sus padres anteriormente, pero que si lo fuera a la única que le tiene que importar es a ella y es “problema suyo”.

“No soy alcohólica como la gente piensa, igual, si lo llegara a ser es problema mío, no debe importarle a nadie. Si tengo novio, es problema mío. O sea, relajémonos”, agregó la colombiana sobre los constantes comentarios que recibe sobre este tema, ya que en sus fiestas suele estar pasada de copas.

Varios seguidores comentaron estas respuestas y argumentos que expuso Yina Calderón, y la criticaron por apoyar y admirar el estilo de vida que llevaba la fallecida cantante, pues todo terminó en tragedia al refugiarse en las drogas y las bebidas alcohólicas.