Yina Calderón no ha parado de estar en el ojo del huracán debido a sus controversiales ‘putifiestas’, con las que suele incumplir con varias medidas de seguridad ante la pandemia de la Covid-19. Además, recientemente fue multada por no cumplir la Ley.

Por esta razón, la exprotagonista decidió alejarse de las redes sociales por una semana. Sin embargo, no feliz con la polémica que generó, aseguró que este sábado haría otra fiesta para celebrar su nuevo emprendimiento y una nueva guaracha, noticia que no fue para el agrado de muchos.

Lee también: Reviven la primera foto de Paola Jara en Instagram, ¿cambió mucho?

Pero en esta ocasión, Yina se convirtió en tendencia en las redes sociales debido a que compartió con sus seguidores un ritual que suele hacer para alejar las malas energías y la envidia.

“Hoy me voy hacer un baño con eucalipto, manzanilla, destrancadera (pa’ que lo destranque a uno) y en el nombre de Dios, en la sangre de cristo. Bueno estos baños son para las malas energías, para evitar todos esos malos comentarios, que no me llegue nada”, expresó Yina.

Seguido de esto, se ve como la mamá de Junior, su mejor amigo, le ayuda a realizarse el baño, mientras que su parcero va pronunciando una oración de protección.

Lee también: "¡Pobrecito, tuvo que sufrir!": Evaluna Montaner contó el porqué decidió llegar virgen al matrimonio

Yina decidió aclararle a sus seguidores a través de sus historias que no es la primera vez que se lo hace.

“La mamá de Junior siempre me ayuda con esos baños, no es la primera vez que me los hago (…) yo creo en las energías, en estas matas, en estos baños, me gusta, es un gusto propio”, aseguró la exprotagonista.