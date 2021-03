"Yo no tengo que rifar mi cuerpo para comer": Nicolás Arrieta a ex de La Liendra

Nicolás Arrieta suele protagonizar algunas controversias en redes sociales por opiniones y videos que hace reaccionando al contenido de influencers de estas plataformas. En distintos momentos ha expuesto fraudes e incumplimiento del que es víctima más de una persona por ‘giveaways’ que realizan estos personajes con algunas marcas.

En esta ocasión, el joven compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde hablaba de una noticia que salió en algunos medios nacionales, en la que se contaba sobre el giveaway que estaba haciendo Mercedes Uhía, ex de la Liendra. Según dio a conocer la colombiana en sus perfiles personales, el premio sería una noche de pasión con ella.

Arrieta no dudó en ponerle un poco de humor y enfatizar en qué pasaría si ese premio se lo ganara un familiar; además de cómo corroboraría que sí recibió lo prometido por la joven. Ante estos comentarios, donde también revelaba que un hombre le escribió para contarle que para participar en la rifa debía consignar $200.000, Uhía reaccionó y publicó una historia refiriéndose al tema y arremetiendo contra él.

“A todos los medios de comunicación y a los ‘influencers’ que están hablando mier$% porque estoy rifando una noche conmigo, en vez de criticar, cojan un número y así participan, en vez de estar hablando damier de mí. Al tal Nicolás Arrieta díganle, por favor, que obvio la noche conmigo no es gratis. ¿Qué dijo? ¿Navidad?”, escribió la joven en una historia.

Nicolás aclaró en un video que él “jamás” pensó que la noche de pasión era una cuestión gratis, ya que indicó en el reel de su perfil que era un ‘giveaway’, y pensaba que había marcas patrocinadoras detrás de este evento. De igual forma, recordó una situación similar, en la una mujer rifó algo por este estilo y se escapó con el dinero que recibió de los participantes.

No obstante, las cosas se calentaron cuando Mercedes comenzó a ofender a Arrieta con distintos comentarios, hasta meterse con su orientación sexual. Uhía aseguró que le parecía que Nicolás era gay y que mejor participara en la rifa para ella “volverlo hombre”.

“Que coja un número y si se lo gana, lo vuelvo bien hombre porque aquí entre nos (parece gay)”, escribió la mujer en una imagen.

El colombiano no dudó en responder con su particular estilo y asegurar que preferiría ser gay a meterse con una mujer como ella, además de restarle importancia a esta clase de ataques.

“La verdad, preferiría ser gay a meterme con una vieja como tú. Sinceramente, no soy gay, no soy gay pero realmente, si me dan a elegir, prefiero ser gay”, afirmó Arrieta.

“Yo reporté una noticia que vi, yo no tenía idea de quién eras. Dices que me diste para comer, pero yo no tengo que hacer rifas de mi cuerpo para comer, antes ahí mandamos a alguien para que te comprara las boletas”, agregó.