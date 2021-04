"Yo también paso necesidades", respuesta de Jhonny Rivera a sus fans que le piden dinero

A partir de lo sucedido, el cantante expresó que la situación se le estaba saliendo de las manos y expresó a sus seguidores que él también tenía obligaciones económicas por cubrir.

“Si los tuviera, no se los prestaría ni se los regalaría, porque tengo familia con necesidades muy grandes también. Lo que quiero decir es que yo también paso necesidades. Les confieso que estoy metido en préstamos por una construcción que estoy haciendo en la finca que se me está saliendo de las manos”, dijo el artista en su cuenta de Instagram.

Lea también: Daniela Cortés, ex de Sebastián Villa, rompió las redes posando en atrevido bikini

Como este, Jhonny también pasó por una situación similar en los últimos días, al ser acosado por un joven que viajó desde el departamento de Huila en busca de su ayuda para impulsar su carrera como músico, por lo que se quedó varios días en Pereira esperando a que el cantante lo atendiera.

“El fin de semana vino un muchacho que venía desde el Huila y le dijeron que yo no lo podía atender acá. Que de pronto en el hotel y desde el domingo está allá. Le han dado comida, pero dice que no se va a mover de ahí hasta que yo lo atienda. Esto no puede seguir así”, contó el artista.

Finalmente, Rivera dejó en claro que quienes acudan a él en busca de este tipo de ayudas pierde su tiempo, pues no los va a ayudar. “No se peguen esos viajes, no hagan esos esfuerzos, no se desgasten de esa manera porque yo no los puedo ayudar”, sostuvo.