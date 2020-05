Yuranis León le contestó a los que critican a su hija en redes

Yuranis León, esposa del cantante de champeta Mr. Black, logró posicionarse como artista luego de su canción ‘Sailor Moon Remix’, un éxito en YouTube que dividió opiniones y que actualmente cuenta con más de 30 millones de reproducciones.

La cartagenera, en medio de la cuarentena, se ha mostrado más activa que nunca a través de sus redes sociales. Especialmente en la aplicación de TikTok, donde suele sorprender a sus seguidores con divertidos bailes y bromas con su familia.

Sin embargo, un reciente video que compartió al lado de su hija mayor se llevó toda la atención de los internautas, quienes rápidamente criticaron la apariencia física de la joven y aseguraron que se veía más vieja que la mamá.

Yuranis no pasó por alto los polémicos comentarios que recibió Yirlheina y decidió hacer un 'En Vivo' para darle fin a la controversia.

“Hoy hice un video con mi hija y muchas personas empezaron a destilaron su veneno, a criticar (…) Yo les pido respeto porque en realidad uno tiene que valorar el esfuerzo que hace otra persona y si ella se quiere (porque tiene espejo en su casa) así como es, no veo por qué a las personas les tenga que afectar”, expresó.

La bailarina continuó confesando que nadie sabía lo que le había costado convencer a su hija para realizar ese TikTok.

“Les cuento que hoy fui la mamá más feliz del mundo ¿Por qué? Porque no me lo esperaba. Ese momento en el que nos reíamos, interactuábamos y de pronto me da nostalgia...”, aseguró con la voz entre cortada.

Finalizó recalcándole a sus seguidores que estamos en épocas difícil y no se debe estar destilando odio.

“Con esta situación que estamos pasando no vale raza, color, ni nada. Lo único importante es que tenemos vida y salud”, añadió.