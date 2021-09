"Zarrapastroza": Epa Colombia a hermana de Yina Calderón por mensaje en redes

Medellín se encuentra celebrando uno de los eventos de belleza más reconocidos, donde cientos de marcas asisten para vender y promocionar sus productos. Distintas famosas y celebridades se unieron a este encuentro, presentando sus colecciones de maquillaje, pestañas, productos de cuidado de la piel y keratinas.

En medio de esta actividad, Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, llamó la atención de los curiosos y causó revuelo entre los usuarios de las plataformas digitales, luego de publicar un polémico mensaje contra Epa Colombia. Aunque en el pasado se negó una rivalidad, las dos jóvenes sí han mostrado una disputa por comercializar los mismos productos.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en Instagram, Juliana tiró una pulla a través de su cuenta de Instagram, donde se refería a que Epa Colombia no daba fotos a las personas que no le compraban las keratinas en el stand que ubicó en la feria.

“Amiga, cómo así que si no te compran producto no das fotos. En nuestro stand, todos bienvenidos, compren o no”, escribió la menor de las hermanas de Yina, invitando a la gente a que las visitara en el lugar donde se encontraban.

Ante esta afirmación de la joven, Epa Colombia no se quedó callada y utilizó su cuenta oficial de la red social para pronunciarse al respecto, enfatizando en que era una mentira lo que estaba diciendo Juliana sobre las fotos. De igual manera, no dudó en lanzar algunas ofensas y mostrar su inconformidad con lo publicado.

“Yo veo mucha atacada diciendo por ahí: ‘Ay, que la Epa Colombia no regala la foto si no le compran’. Mentiras, le tocó bajar la publicación porque tú inmediatamente la peinaste, de la ira que sienten en su corazón. Maldita, por eso es que no venden, por zarrapastroza, chandosa”, aseguró la empresaria de keratinas en su video.