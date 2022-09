10 EPS están bajo la lupa de la SuperSalud, por atención a usuarios y estados financieros

El superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán, afirmó este jueves que "las EPS se vienen liquidando solas", por no cumplir con la atención de los colombianos en el sistema de salud.

Beltrán señaló que en la evaluación adelantada a estas entidades de salud encontraron que no hay suficiencia de cobertura en servicios de baja y alta complejidad en varias partes del territorio.

“Las EPS se vienen liquidando solas porque incumplen los parámetros de obligatorio para permanecer ofreciendo; lo que se ha evidenciado es que no han logrado cumplir. Hemos evidenciado que cierran servicios y llevan a que la gente no tenga acceso a los servicios”, indicó.

El superintendente de Salud revelo que la entidad tiene bajo la mira a diez Empresas Promotoras de Salud (EPS) al estar bajo medidas especiales, pues "las deudas que tienen alcanzan los cinco billones de pesos".

"Tienen casi ocho millones de colombianos afiliados, por lo que estas entidades tendrán que tener cambios importantes en el funcionamiento para que se pueda generar la permanencia de ellas o sino habrá que tomar medidas por incumplimiento de los componentes técnico científico, financiero y jurídico”, advirtió.

Dijo que tampoco están cumpliendo la parte financiera y jurídica, que tienen unos parámetros básicos de permanencia y no los están cumpliendo. Recordó que uno de ellos es que no se están pagando las obligaciones a quienes están atendiendo a los pacientes.

“Estas entidades de salud, como las EPS, no solo tienen que atender al que se enferma; las EPS reciben un componente financiero que se conoce como unidad de pago por capitación para promoción y prevención para mantener sana a la gente”, manifestó el funcionario.

Explicó que "cuando esto se recibe y no se gasta en la población, no se puede permitir que sigan. Estos recursos tienen una destinación específica y es para eso que se tienen que utilizar".

Beltrán señaló que pese a que en el anterior gobierno se flexibilizaron algunas de las medidas en las EPS, estas no lograron cumplirlas.

“Estamos evidenciando que la plata se recibe por las administradoras pero no se invierte en la prevención en salud de quienes están afiliados, los recursos son para cubrir el efectivo acceso a la población en todo el territorio nacional y esto no está ocurriendo”, explicó.

Añadió que “encontramos una cifra de cartera que las EPS no están pagando (…) encontramos EPS que pese a la flexibilización no han logrado cumplir entre ellas se encuentran las Entidades Promotoras de Salud Indígenas EPSI y las adaptadas que son las Empresas Públicas de Medellín y Ferrocarriles Nacionales”.

Recalcó que las EPS no pueden seguir determinando quien vive y quien muere, aquí tienen que garantizarle la salud a todos sus afiliados: “El súper no llegó a liquidar las EPS; si llegó a liquidar las EPS que no le garanticen la salud a las personas, porque la normatividad me lo exige".

Insistió en que "si no lo hago quedo omisivo, incumplo el deber funcional y a mí mismo los entes de control me can a procesar (...) Lo que no puedo permitir es que alguien continúe bajo la figura de una entidad del aseguramiento recibiendo recursos y no garantizándole la protección al que está sano y ni atención al que está enfermo”.