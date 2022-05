Según señalaron fuentes de la Dian, todo depende de la modalidad por la que el jugador hizo el envío del trofeo: "No lo envió como equipaje no acompañado, por lo que se generó este impuesto estamos indagando cuál fue la modalidad".

La entidad aclaró que esto no tiene que ver con una persecución en particular, "esto hace parte de la legislación aduanera y el error fue enviarlo por una modalidad que no era".

Finalmente, la entidad señaló que se está haciendo todo el trámite necesario para resolver la situación.

Cabe recordar, que el deportista viene de jugar con su compañero Robert Farah las finales del Masters 1.000 de Montecarlo y de Madrid.