35 niñas colombianas cumplirán su sueño y viajarán a la NASA

Un grupo de 35 niñas de diferentes regiones del país harán parte de la tercera misión que visitará el Space Center de la NASA en Houston (Estados Unidos) en el marco del programa “Ella Es Astronauta”.

La iniciativa liderada por la Fundación She Is busca empoderar y motivar a niñas estudiar carreras STEAM, (Science, Technology, Engineering, and Math: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) donde la presencia de la mujer es muy poca.

Las 35 colombianas entre con el apoyo de diferentes empresas viajaran este domingo 27 de agosto para aprender todo sobre viajes espaciales.

“Al capacitarlas en áreas STEAM buscamos que se rompan todos los estereotipos de género en campos históricamente masculinizados y les brinde oportunidades para ampliar sus horizontes y creer en su potencial. A través del desarrollo de habilidades técnicas y transferibles, aumenta su confianza y autoestima. Además, al convertirse en modelos a seguir en sus comunidades, inspiran a otras niñas y generan un cambio de mentalidad hacia la igualdad de género y una mayor valoración de la educación”, afirmó la directora de la fundación, Nadia Sánchez.

Subrayó que el programa tiene un impacto transformador en la vida y la visión de las niñas entre 11 y 16 años en condición de extrema vulnerabilidad y víctimas del conflicto armado o violencia basada en género.

“De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), las mujeres representan el 20 % del total de personas que trabajan en este sector. Sin embargo, más que una cifra, lo relevante es lo que este género ha aportado a su historia, aquella en la que se puede narrar las vidas de mujeres como la matemática Dorothy Vaughan, quien era de raza negra y fue calculista de la NASA en medio de la época de segregación racial; Kitty Joyner la primera mujer en graduarse del programa de ingeniería de la Universidad de Virginia y también en ser la primera ingeniera de la NASA o, Valentina Tereshkova quien fue la primera cosmonauta en volar al espacio a bordo de la nave Vostok 6 “, explicó.

Destacó que el programa que tiene una duración de cuatro meses, se viene desarrollando bajo una propuesta educativa en STEAM de manera virtual, que culmina con esta inmersión académica en los Estados Unidos, donde podrán aprender de construcción de cohetes, robótica, simulaciones de viaje, el hábitat lunar y hasta sobre Marte con algunos astronautas como: Megan McArthur, Sunita Williams, Michael James Foreman y Brian Duffy.

En esta tercera versión del programa se logró llegar a nuevos territorios de Colombia, agrupando a representantes de seis regiones diferentes como El Caribe, el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía, la Andina e Insular.

“Sé que no soy la única niña con sueños grandes en mi comunidad, y quiero ser un ejemplo para todas ellas. Quiero demostrarles que, con esfuerzo, perseverancia y una buena educación, podemos alcanzar cualquier sueño que tengamos en la vida. Además, anhelo que, a través de la educación, podamos reducir los embarazos en niñas adolescentes y evitar que se vean obligadas a abandonar sus estudios y sus propios sueños”, aseguró Deisy Viviana Herrera, una joven de 12 años de edad de San Andrés.

Por su parte Jhojany Alexandra, quien vive en el Amazonas y hace parte del grupo étnico Tikuna, afirmó que contar historias a través de sus dibujos es una forma muy relevante de expresión, y sueña con convertirse en una profesional para poder manifestar al mundo su riqueza cultural.

“Como indígena Tikuna, nuestras oportunidades han sido escasas y nuestras esperanzas a menudo se ven aplastadas por la discriminación y la falta de recursos. No conocemos más allá de nuestras tierras, nuestras tradiciones se desvanecen, y nuestra educación ha sido vulnerada. Salones de clases, transporte escolar y clases regulares son lujos que apenas conocemos, especialmente desde la pandemia. Pero en medio de todas estas adversidades, quiero ser un faro de esperanza y cambio”, enfatizó Jhojany.

“La idea, es que puedan seguir inspirando a más niñas en sus territorios, replicando sus proyectos de innovación social y compartiendo sus conocimientos y experiencias adquiridas durante el programa, algo que realizarán a partir de un cronograma de conferencias de la mano de She Is y sus grandes aliados como Ecopetrol, Fundación Con Cora, Organon, Goya, 3M, Fundación VINCI, 3M, Lockheed Martin, Nike, Alcaldía de Medellín, AMATIC, Opain, Odinsa, Cenit, Softserve, Cerro Matoso, Oleoducto de Colombia, Bancolombia, EY, SLB, Caracol TV, RCN TV, United Airlines y ONU Mujeres, que hacen posible el sueño de las 35 jóvenes”, puntualizó la directora de la fundación, Nadia Sánchez.