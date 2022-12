De acuerdo a senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concepción Baracaldo, saldría del cargo y llegaría Jorge Rojas, según publicó en su cuenta de Twitter hace unos minutos.

Al respecto, el senador había indicado que sería Jorge Rojas quien llegaría a ocupar el cargo y quien ya se había desempeñado como jefe de Integración Social durante la alcaldía de Gustavo Petro.

“Jorge Rojas, exjefe de Integración Social de la Bogotá Humana, nuevo director de ICBF Gran ser humano, conocedor del sector. Entre otras cosas, tiene la misión de detener la mortalidad de los niños Wayúu y vigilar que los contratistas cumplan con calidad la alimentación escolar”, señaló Bolívar en su cuenta de Twitter.

No obstante, minutos después, el senador cercano a Casa de Nariño, presentó excusas por la información y aseguró que no era cierto que Rojas llegara a ocupar el cargo, dando a conocer que el exfuncionario llegaría a ocupar una embajada.

"Excusas. Me confirman que la información sobre el nombramiento de Jorge Rojas en ICBF no es cierto. Me confirman de presidencia que Jorge irá de embajador a Bélgica", rectificó.

No obstante, no se descarta que Baracaldo deje de ocupar el cargo en la dirección del ICBF en las próximas horas, ante la polémica en la que se ha visto envuelta.