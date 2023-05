A Pipe Bueno casi lo estafa la 'sobrina de Cristiano Ronaldo': "Me siento ridículo"

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se han convertido en una de las parejas que más generan comentarios en los internautas colombianos debido a la relación que formaron desde hace varios años. Ambos famosos construyeron una familia y lograron robarse el cariño de millones de personas en las plataformas digitales.

Luego del nacimiento de su segundo hijo Domenic, la influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante de música popular han compartido detalles de su relación en redes sociales, donde reciben miles de elogios de los colombianos.

Si bien su historia de amor hoy en día parece soñada, ambos han tenido que superar obstáculos y decepciones amorosas. Precisamente, se conoció una de las decepciones amorosas que sufrió Pipe Bueno por cuenta de una estafa que le hicieron por internet, y aunque parezca increíble lo engañaron diciéndole que hablaba con la sobrina del mismísimo Cristiano Ronaldo.

El engaño a Pipe Bueno con la sobrina de CR7

En entrevista con el creador de contenido Dímelo King, Pipe Bueno contó, bastante avergonzado, cómo fue engañado por la supuesta sobrina de Cristiano Ronaldo.

El intérprete de canciones como 'Cupido falló' y 'Te parece poco', contó que incluso le iba a comprar unos tiquetes aéreos para que viniera a un concierto suyo en Colombia.

Todo empezó hace alrededor de cinco años, cuando el cantante recibió un mensaje directo en Instagram de una mujer bastante simpática. Al revisar las fotos e historias que publicaba, Pipe Bueno consideró que era un perfil real por lo que comenzaron a hablar cada vez más seguido.

Después de un tiempo hablando, intercambiaron los número de Whatsapp y comenzaron a tomar más confianza: "Su modus operandi era muy creíble, hablaba como española, todo era demasiado envolvente en el sentido de que nunca se presentó como la sobrina de Cristiano Ronaldo".

El cantante explica que la mujer le hablaba de viajes que hacía para visitar a su tío, pero él nunca asoció nada con la estrella del fútbol mundial.

Cuando se decidió de una vez por todas a conocerla, la invitó a un concierto en Colombia, diciéndole que le compraba los tiquetes. Explica que la mujer se ofrecía a pagarlos ella, pero que tras insistirle aceptó.

No obstante, la joven puso mucho misterio a la hora de enviar sus documentos: "Me dijo no quiero que veas mis apellido, todo el mundo después está ahí por el interés".

Aunque Pipe Bueno no entendía cual era el misterio, al recibir el pasaporte hizo la compra y no notó nada raro en el nombre Zara Dos Santos Aveiro.

Cuando Pipe Bueno le contó a su familia y vieron los apellidos le dijeron que eran los apellidos de Cristiano Ronaldo. Aunque parecía irreal, ya estaba envuelto dado que la mujer era muy convincente: "Parecía que tenía mucho billete, mandaba fotos en yates, de compras en Miami".

El artista estaba tan enredado que incluso confiesa que: "Ya me imaginaba pasando diciembre con Cristiano Ronaldo".

Sin embargo, la mentira se calló porque Pipe Bueno comenzó a sospechar cuando la mujer no se dejaba ver en las videollamadas: " Cuando hice el rastreo de sus fotos me di cuenta que copió las fotos de una mujer española".

Al enterarse, muy enojado le dijo que estaba mintiendo y que jugó con él. No obstante, ahora Pipe Bueno acepta que la mujer fue muy inteligente pues lo supo engañar por completo, no sabe por qué lo hizo dado que nunca le pidió plata o quizás lo iba a hacer próximamente.

