Abandono de vías terciarias agrava afectaciones por lluvias en Colombia: Gestión del Riesgo

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Javier Pava, aseguró que el abandono de muchas vías terciarias en el país está agravando las emergencias por la ola invernal.

En diálogo con RCN Mundo, el funcionario señaló que, “sabemos que la situación es muy difícil en algunas zonas del país, hemos reportado 32 emergencias en el departamento de Cundinamarca, pero también está afectado Atlántico, Santander, Cauca, Bolívar, incluso gran parte de los municipios están en alerta de calamidad pública por el panorama tan complejo”.

Pava señaló que se han recibido varias solicitudes de las Alcaldías para brindar apoyos de primera instancia. "El mismo presidente Gustavo Petro enfatizó en entrega de ayudas de alimentos, porque el Gobierno ha sido muy claro en que hay que apurar con vías comunitarias, para que las personas afectadas no tengan que sufrir hambre".

¿Son efectivas las medidas?

El director de Gestión del Riesgo reconoció que "efectivamente hay fallas. Por ejemplo, las vías terciarias están en abandono desde hace décadas y con la temporada de lluvia todo esto se empeora, esa situación nos pasa un cobro. Ese olvido en las vías de los más de 400 municipios, nos tiene totalmente colapsados".

Agregó que "no sean realizan los mantenimientos preventivos, por ello la situación se agrava. Cabe resaltar que eso no es de ahora, viene desde antes de la temporada de lluvias y no hay una responsabilidad frente de estas acciones, nadie se apropia del tema y las soluciones son puros 'pañitos de agua tibia'".

“Si bien hemos asumido que hay familias en alto riesgo que implicaban reubicar o trasladarlas, entregarles las ayudas pertinentes, pero es preocupante el tema porque hasta el momento no se han podido reubicarlas”, dijo.