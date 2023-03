En el mensaje, el abogado también anexó el parte médico de la agresión y un segmento de la comunicación de la directora encargada del penal, en el que informa que no fue notificada de dicha situación.

"El señor director general, me consulta sobre los hechos acontecidos por agresión a la PPL Merlano, situación yo no fui informada por parte de usted y que desconocía como directora del establecimiento encargada, solicito me sean informados los motivos por los cuales se omitió información de los hechos acontecidos en el momento del procedimiento y no se reporto de manera inmediata a la dirección lo realmente acontecido por agresiones entre el servidor público y la PPL en referencia", indica un aparte de la información.

El pasado viernes 24 de marzo, Merlano fue acusada de agredir a una guardiana del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) propinándole un mordisco, luego de que esta le encontrara un celular de alta gama en su celda y se lo decomisara.

Ante dicha agresión, la uniformada dio a conocer que interpuso una denuncia penal contra Merlano tras la agresión de la que fue víctima.

Cabe destacar, que Aida Merlano fue deportada desde Venezuela el pasado 10 de marzo y de inmediato fue recluida en la cárcel de mujeres “El Buen Pastor”, en la que se encontraba cumpliendo una condena de 15 años de prisión, por la compra de votos en las elecciones de 2018.

Sin embargo, Aida Merlano afirmó en las instalaciones de la Dijin que asume la responsabilidad de sus errores, pero señaló que “no va a asumir culpas y delitos que no ha cometido”.

Durante los primeros días del mes de abril continuarán las audiencias de Merlano con la Fiscalía y el próximo 28 de marzo comparecerá en la Corte Suprema.

En días pasados Aida Merlano rindió testimonio y entregó pruebas a la Fiscalía General de la Nación, en las cuales presuntamente detalla la supuesta participación de Arturo Char y Julio Gerlein en su fuga. Además, según se conoció, Merlano aseguró que fue amenazada antes de declarar en la Corte Suprema.

Según Miguel Ángel del Río, abogado defensor de Merlano, ella entregó pruebas, documentos y testimonio donde señala que su fuga del 1 de octubre del 2019 fue financiada por Gerlein y los Char.

Además de los detalles e implicados de la fuga, la exsenadora hoy condenada por delitos de corrupción electoral, reveló que los abogados de Arturo Char y Julio Gerlein la visitaron en la cárcel “El Buen Pastor” en el 2019 para intimidarla.