Abogado de Nicolás Petro no descarta acudir a instancias internacionales

En entrevista exclusiva con la FM de RCN Juan Trujillo, abogado de Nicolás Petro Burgos, señaló que la defensa del diputado de la Asamblea del Atlántico recibió con sorpresa la captura del hijo del presidente Gustavo Petro porque siempre ha estado respondiendo al llamado de la justicia por el escándalo de los ‘Narcopagos’.

“No he tenido ocasión de hablar con él y claro que nos toma por sorpresa porque Nicolás he estado participando en las diligencias de las cuales tenemos conocimiento, así que no vemos la necesidad de un procedimiento tan exagerado como el que se está llevando a cabo”, indicó Trujillo.

El abogado también dio a conocer, que no descarta que el caso de Nicolás Petro sea llevado a instancias internacionales para una verificación especial frente al proceso penal.

“Lo más probable es que tengamos que acudir a medios internacionales porque se está acudiendo a una medida exagerada que está politizando el caso y además se han realizado muchas audiencias sin haber sido citada la defensa”.

Finalmente, frente a las acusaciones que le hace la Fiscalía a Nicolás Petro de haber recibido dineros del narcotráfico, el abogado negó rotundamente dichas afirmaciones.

“En lo absoluto en lo absoluto, es completamente inocente, el no recibió dinero de ningún narco y todo será justificado en el juicio”, concluyó.

Cabe recordar que este sábado 29 de julio Nicolás Petro y Day Vásquez fueron capturados a primeras horas de la mañana en la ciudad de Barranquilla, luego de que un juez emitiera las órdenes de captura para imputarles los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y violación de datos personales.