Abogado de Thomas Greg denuncia sentirse perseguido por el Estado

El abogado de la empresa Thomas Greg & Sons, Juan Pablo Estrada, reaccionó a las recientes declaraciones del canciller Álvaro Leyva entregadas a la revista Semana, sobre el caso de la licitación para la expedición de pasaportes y quien confirmó que no tiene intenciones de conciliar con dicha firma.

A través de un comunicado divulgado este sábado por su firma Juan Pablo Estrada S. (JPE), el empoderado de la empresa asevera que el canciller le hace señalamientos falaces y asegura que está siendo perseguido de manera infame.

"No es cierto que tenga relación de amistad o cercanía con el doctor César Méndez funcionario de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) ni tampoco con su saliente directora la doctora Martha Lucía Zamora, a quienes solamente he tratado ocasionalmente por asuntos estrictamente profesionales, y en contados eventos académicos", expone el escrito.

Estrada agregó que, “tampoco es cierto que me haya reunido con alguno de ellos en sitios diferentes de la entidad para la que trabajan, pues el “encuentro”, al que hace alusión el Canciller, y que se dio en Cartagena, no tuvo ese alcance. En aquella ocasión, en la que coincidimos la doctora Zamora y yo en un seminario convocado por la Universidad de los Andes, verbalmente le solicité una cita y la doctora Zamora me pidió concretarla por escrito. Así procedí y, como consecuencia de ello, se me concedió la oportunidad solicitada y asistí en compañía de mis poderdantes a su oficina en Bogotá, con el propósito de adelantar una reunión el 20 de noviembre de este año, en la que se ventiló legítimamente el tema de la fallida licitación de los pasaportes".

En otro de los ocho puntos que expone el abogado, "las informaciones relacionadas con la precipitada y arbitraria declaratoria de desierta de la licitación de los pasaportes, firmada en solitario por el canciller Álvaro Leyva, son de público conocimiento, porque se han difundido en todos los medios de comunicación. Entre otras cosas, porque desde el mismo Gobierno respaldaron tal decisión con la peregrina tesis de que son ilegales las adjudicaciones donde solamente haya un único proponente. No solo la ley sino la jurisprudencia y la doctrina coinciden en reconocer que las licitaciones de proponente único son legales y permitidas en Colombia".

Cabe recordar que en dicha entrevista, el canciller Leyva fue enfático al afirmar que no conciliarán con Thomas Greg & Sons por la licitación de pasaportes y que cuenta con el apoyo del presidente de la República, Gustavo Petro.

"Causa desconcierto que la única alegación legal del ministro Leyva Duran para justificar su arbitraria decisión se edifique en una solitaria decisión de la Procuraduría General de la Nación que no es aplicable a este asunto. En efecto, en esa ocasión se permitió al único proponente ajustar su oferta bajo la premisa de que estaba solo en el proceso para luego adjudicarle el contrato, por lo cual fue sancionada una funcionaria de la entidad pública involucrada. En el caso de la licitación de los pasaportes, la oferta presentada por mis mandantes atendió estrictamente al pliego de condiciones que elaboró el Ministerio y que defendió durante todo el trámite, por lo cual, fue habilitada y se le asignaron 1.000 puntos de 1.000 posibles", refleja el comunicado.

El apoderado de la firma indica que no tiene nada que ocultar. "En un Estado de Derecho, la decisión de si se concilia o no una controversia no la toma el ministro del ramo sino un comité deliberante e independiente, como el que ha dispuesto por mayoría que se concilien las reclamaciones formuladas, con la sola oposición del ministro Leyva. Mis actuaciones como profesional del derecho están expuestas al escrutinio de quien quiera hacerlo porque, a diferencia de quienes se rasgan las vestiduras propalando la moral de la que carecen, no tengo nada que ocultar".

Por último, Estrada denunció que se están usando agencias y recursos del Estado para investigarlo y escudriñar su vida privada.

"Funcionarios y contratistas del Ministerio de Relaciones Exteriores han acudido a distintos medios de comunicación a lanzar falsas acusaciones en mi contra, refiriendo sucesos tergiversados de mi vida privada y de mi ejercicio profesional. Yo no me arredro. Me defenderé en los escenarios que la ley me concede, porque mi reputación y mi buen nombre los pondré a salvo de cualquier ataque aleve, lo que no me impide repetir la sentencia de Emile Zola en el célebre Yo Acuso “el que nada debe es el que más teme” y recordarles, a quienes pretenden aniquilarme moralmente, que 'en Berlín hay jueces'", manifestó.