Abren convocatoria para capacitar en programación a 1.500 jóvenes del país

Quedó en firme la convocatoria con la que se busca capacitar en programación con cero costo inicial, a cerca de 1.500 jóvenes en los próximos dos meses en Colombia.

Se trata de un proceso virtual en el que los jóvenes podrán aprender sobre programación web full stack durante cuatro meses y pagar solo cuando se gradúen y consigan trabajo.

De acuerdo con la firma de tecnología High Earners Not Rich Yet (Henry) que lidera esta iniciativa, las personas no serán seleccionadas por su educación previa, su experiencia laboral, su género o edad.

Es una posibilidad abierta para todos los jóvenes mayores de edad que sean bachilleres y que cuenten con un computador con acceso a internet.

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa, según indicó Luz Borchardt, co-fundadora de Henry, es desafiar el status quo de la educación superior en Colombia.

"Estamos disrumpiendo y pateando el paradigma de la educación, dándole acceso a formación de calidad en tecnología a cualquier persona interesada sin importar si cuenta o no con dinero, el lugar donde viva, su género y si tiene estudios profesionales" dijo.

De acuerdo con esa compañía, al terminar la carrera el equipo de Henry ayudará a los graduados a conseguir un trabajo y los acompañará durante los procesos de selección.

Asimismo, durante el programa, se ofrecen talleres de trabajo y consultorías, en los que los jóvenes "se preparan para entrevistas, mejoran sus perfiles y hasta reciben consejos sobre negociación de salarios".

Actualmente hay más de 350 empresas de todo el mundo que contratan el talento que egresa de Henry, desde unicornios de la región, hasta startups de Estados Unidos y Europa.

Para aplicar a la convocatoria, se debe ingresar a www.soyhenry.com y completar un formulario.