Abren jornada de incorporación para prestar servicio militar: esto debe saber

El comandante del Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, coronel Milton Escobar, se refirió a la nueva jornada de incorporación de más de 17.000 jóvenes para prestar el servicio militar.

“Del 1 al 17 noviembre en todo el país, el Ejército, por medio del Comando de Reclutamiento y Control Reservas, se prepara con sus 12 Zonas de Reclutamiento y 60 distritos militares distribuidos en todo el territorio nacional, para incorporar a más de 17.000 jóvenes, en edades comprendidas entre 18 y hasta faltando un día para cumplir los 24 años”, señaló.

De igual modo, aseguró que “podrán asistir ciudadanos infractores que hayan sido sancionados con multas, además que habiendo sido citados a concentración para incorporación no se presentaron en la fecha, lugar y hora indicada por el servicio de reclutamiento y movilización, también quienes no asistieron a la primera evaluación de aptitud psicofísica o que fueron aplazados por estar cursando estudios de bachillerato y no se presentaron a definir su situación militar una vez obtuvieron su título de bachiller, entre otros", manifestó.

Además, recordó que también podrán participar “aquellos ciudadanos exentos de la prestación del servicio militar y que por ley deban cancelar la cuota de compensación militar, el hijo único, hombre o mujer, huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento”.

“Hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, el hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, entre otros con excepciones para definir su situación militar”, agregó.

Finalmente, indicó que cualquier información adicional podrá ser requerida en los 60 distritos militares o contractarlos al call center a nivel nacional (601) 744 84 38.