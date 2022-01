Accidente de Egan Bernal: ¿Tuvo responsabilidad el bus o el ciclista?

Esta semana empezó con una muy mala noticia para el deportes colombiano. Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, tuvo un accidente mientras entrenaba en las vías del país, razón por la que sufrió varias lesiones y se perderá toda la temporada que tenía planificada.

El accidente ocurrió sobre las 10:05 de la mañana, a la altura del kilómetro 33 de la vía que conecta a Bogotá con Tunja, sobre el municipio de Gachancipa. El campeón chocó con la parte trasera de un bus. A través de un comunicado se informó que el ciclista registró un trauma cervical y torácico, trauma cerrado de tórax, trauma musculo esquelético y trauma en miembros inferiores, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

El corredor del Ineos adelantaba la parte final de la pretemporada antes de viajar a Europa para correr las primeras competencias de 2022. Se tenía previsto que corriera el Tour de los Emiratos a finales de febrero.

Después de que se conociera la noticia, muchos internautas comenzaron a cuestionar el papel del conductor del bus, dado que en varias ocasiones anteriores se han denunciado imprudencias de conductores que terminan con ciclistas accidentados, usualmente porque los vehículos sobrepasan a los pedalistas sin la distancia necesaria.

A pesar del enojo y frustración de los aficionados al ciclismo que buscan un responsable, las autoridades de tránsito han dejado claro que el conductor del bus no tiene responsabilidad ni realizó ninguna conducta imprudente que desencadenara con el accidente.

En primer lugar, el informe de la Policía de Tránsito indica que "los Vehículos transitaban sentido Tunja - Bogotá, cuando vehículo tipo bus se detiene a dejar un pasajero y el conductor del vehículo tipo bicicleta, quien transitaba en el mismo sentido y por el mismo carril, no observa la maniobra hecha por el vehículo tipo bus chocando por la parte de atrás del mismo”.

Egan iba en su bicicleta por la berma de la carretera principal que conecta Cundinamarca con Boyacá. Bernal, que llevaba una velocidad mayor a los 50 kilómetros por hora, chocó con la parte trasera del vehículo.

De acuerdo con el vocero de la Policía de Tránsito de Cundinamarca, el conductor del bus se detuvo en la zona de la berma vehicular, zona en la que permiten que se recoja y deje pasajeros, utilizando la señalización necesaria, por lo que no habría sido su culpa. El vocero señaló que "el ciclista no ve el vehículo", al parecer porque al estar en una bicicleta para contrarreloj iba con su cabeza mirando al suelo, razón por la que no vio el bus.

La representante de Egan Bernal, Xiomara Bernal, reiteró que se trata de un accidente y la idea no es buscar responsables. Por el m0mento, los mensajes de apoyo a Egan para su pronta recuperación siguen apareciendo desde diversos sectores.