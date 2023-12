Actriz colombiana habló de la pesadilla que vive con el síndrome de Asia: Pensaba que me iba a morir

La actriz Angelly Vanessa Moncayo ha sido tendencia de redes sociales luego de haber hablo en medios nacionales sobre las consecuencias y efectos que tienen las cirugías estéticas de aumento de senos y glúteos, procedimientos al que muchas se han sometido.

Aunque el objetivo de estas mujeres es el aumento de busto a través de implantes, muchas han llegado a ser víctimas del síndrome de Asia, una enfermedad autoinmune inflamatoria poco común que se atribuye a la exposición a sustancias extrañas al organismo, conocidas como adyuvantes.

La también modelo colombiana, nacida en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, reveló que "yo me implantó cuando tenía 18 años, en este momento tengo 44. Fue la primera vez que decidí ponerme este dispositivo dentro del cuerpo, frente al cual hice un recambio en 2012".

No obstante, al dar a luz a su primera hija, su cuerpo "se vino abajo", pues según dice, "había dado todo por esta nueva vida y ya no tenía cómo recuperarse para lograr ir hacia arriba".

Según mencionó la actriz de 44 años, este síndrome se puede manifestar de distintas maneras, pues no en todas se desarrolla igual, es por eso que en algunos casos, es muy difícil su detección.

“Cada semana me la pasaba en diferentes especialistas y en realidad no sabíamos que tenía. Yo pensaba que me iba a morir, yo pensaba que un día iban a abrir la puerta de mi casa y me iban a encontrar tirada en el piso”, agregó.

Vértigo, alergias, gripas diarias y más, fueron los síntomas que más la aquejaron, además de su Tiroiditis de Hashimoto, enfermedad autoinmune con la que fue diagnosticada a los 30 años de edad.

“En todo ese caos que se creó en ese momento, porque también llegaron a pensar que tenía un cáncer asociado a los implantes, yo descubro que hay algo que se llama la enfermedad de los implantes mamarios gracias a una comunidad maravillosa que encontré en redes sociales”, señaló para Blu Radio

Ahora, la actriz busca concientizar a todas las mujeres que se están realizando estas intervenciones, por lo que creó la la fundación ‘ASIA Recovery’, en la que hablan sobre este síndrome y otros padecimientos que se desarrollan, cuándo se intenta cumplir con los ‘estándares de belleza’ que imponen la sociedad.