Actriz Marcela Valencia denuncia negligencia de su EPS: Llegó con su cara cortada

La actriz colombiana Marcela Valencia denunció en sus redes sociales una difícil situación médica que está viviendo desde este jueves.

“Tuve un accidente casero. Tengo EPS Sanitas y medicina prepagada. Llegué a urgencias de la Clínica Colombia a las 4:30 a.m.”.

Y agregó que “me lavaron la herida, deben coger puntos, después de 3 horas no me ha atendido cirujano plástico, porque no tienen. Estoy asustada. Es mi cara”.

La actriz señaló que tiene EPS Sanitas y paga medicina prepagada, pero ni así le han dado urgencia a su caso.