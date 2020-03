Adultos mayores atrapados en Egipto piden ayuda humanitaria para retornar a Colombia

“Esto es muy preocupante porque ya no hay vuelos en otras aerolíneas y nos hemos encontrado con la noticia que el gobierno de Egipto cerró las fronteras. Por lo que no sabemos qué hacer para salir de aquí teniendo en cuenta que tenemos 43 adultos mayores que requieren de medicina especial porque sólo trajimos los que necesitábamos durante el tiempo de la peregrinación”, indicó.

Agregó que la delegación de colombianos que se encuentran varados en Egipto está integrada por colombianos procedentes de Medellín, Bogotá, Manizales, Bucaramanga y Tunja.

“Necesitamos que por favor humanitariamente nos saquen de aquí; hemos tenido comunicación con el Cónsul ya llevamos varios días tratando de gestionar una ayuda humanitaria pero no nos dan respuesta”, indicó.

Lea también: Duque anuncia suspensión de tránsito de pasajeros en Colombia

Dijo que tras los anuncios del Presidente Iván Duque, ahora no saben que hacer porque no tienen recursos para estar 30 días por fuera del país y sin medicamentos.

“Necesitamos que se solidaricen con nosotros y nos ayuden porque no sabemos qué hacer; este fue un viaje que se hizo con los ahorros que hicimos durante un año y cuando salimos de Colombia no había ningún tipo de restricción en la entrada a Israel y a Egipto en ningún momento nos dijeron nada, pero cuando llegamos al Cairo empezaron a cerrar fronteras y a decir que ya no había vuelo y nos dejaron aquí atrapados”, indicó.

Señaló que les genera preocupación el tema del suministro de medicamentos a los adultos mayores que los necesitan, toda vez que muchos de estos no se consiguen en Egipto.