Advierten de presunta estafa inmobiliaria en Antioquia 

Se trata de la denuncia en contra de Acierto Inmobiliario, una constructora que tiene proyectos por entregar desde hace 7 años.

TeleAntioquia Noticias divulgó los testimonios de muchas familias que están esperando por la entrega de sus viviendas por parte de la constructora.

“Compré en el proyecto de la inmobiliaria Acierto Inmobiliario desde hace 7 años y la fecha estimada de entrega era hasta el primer semestre y hace pocos días me informaron que la entrega estaría para finales de 2024”, dijo Edison Castro, uno de los afectados.

Ahora bien, esa situación se viene presentando en Bello (Antioquia) y adicionalmente en Sabaneta (Antioquia).

“Yo compré en un proyecto no VIS (vivienda de interés social) en Sabaneta y me prometieron la entrega a principios de 2023 y al igual que a muchos me llegó un comunicado advirtiendo de la entrega a finales de 2024”, dijo Johan Areiza, otro de los afectados por las demoras de la inmobiliaria.

Esta realidad tiene ciertos de personas que piden respuestas después de casi 7 años de haber entregado sus ahorros a la constructora.

Al revisar en la página de constructora para saber de una respuesta a las denuncias, los teléfonos que aparecen están deshabilitados.