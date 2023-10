Advierten errores en clasificación del Sisbén 

Adicionalmente, también los grupos en el Sisbén van con números. El grupo A va desde el A1 al A5, es decir 5 subgrupos, el B va del B1 hasta el B7, para el C se tiene 18 subgrupos, es decir va hasta el C18 y finalmente, el grupo D tiene 21 subgrupos, es decir arranca en D1 y termina D21.

Con la nueva metodología, de acuerdo a Rolando González, la persona al estar clasificado en el grupo C o D no es beneficiario de nada.

“Eso significa que estamos ante un Sisbén excluyente, que busca en el papel sacar a las personas del nivel de pobreza más extrema, ya que mientras en la letra A hay 5 subgrupos en el grupo C hay 17 opciones de quedar clasificado y en el D hay 21 opciones”, explicó.

Por eso, a juicio del concejal, una persona que se dedique a la informalidad -de pronto un vendedor ambulante o alguien que gane por horas- seguramente deba ser clasificado en el nivel A o B, algo que no está ocurriendo en Bogotá.

“La encuesta por el solo hecho de tener un televisor, un equipo de sonido, una nevera, una vivienda decente, aseada, bonita y diga que recibe un ingreso, automáticamente ya es calificada como Sisbén C”, señaló.

Y agregó: “Las cifras no me dejan mentir, de 1.351.000 sisbenizados, el 6 %, oigan bien solo el 6% está catalogado en pobreza extrema, es decir el nivel A. En nivel B, que llaman pobreza moderada, tenemos apenas al 30% de la población. El restante 44% se dice que es población vulnerable, pero no es tipificada como pobre. Pues desaparecieron los pobres en Bogotá con la encuesta Sisbén”.

El llamado del concejal es al Departamento Nacional de Planeación a corregir esa “pifiada” que se dio con esta metodología.