Advierten estafas con trámites para viajar a la Unión Europea

Desde la Delegación de la Unión Europea en Colombia desean informar a la ciudadanía sobre los nuevos métodos de estafa en torno al Etias (European Travel and Information Authorisation System, por sus siglas en inglés) o Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes.

Este será un sistema de autorización que deberán tramitar las personas de 58 países, incluido Colombia, antes de viajar a 30 países europeos, entre esta lista se encuentra: Alemania, Portugal, Italia, España, Francia, Grecia, Suiza, Noruega, Polonia, Hungría, Malta, Países Bajos, Dinamarca, Letonia, Islandia, Chipre, Luxemburgo, entre otros países.

Pablo Neira, jefe de la Sección Comercio de la Unión Europea en Colombia, alertó que durante las últimas semanas se han registrado múltiples casos de estafa a usuarios que intentan aplicar a este sistema de autorización a través de páginas web fraudulentas. La proliferación de estas páginas web ha aumentado durante los últimos tres meses.

Neira, resaltó que hasta el momento el Etias no existe y por ende no debe ser tramitado, afirmó que se espera que para el mes de octubre del 2024 entre en vigencia.

“Somos conscientes de que hay un cierto nivel de estafas en relación al ETIAS y queríamos pasar un mensaje muy claro, el ETIAS no está en vigor. Por ahora los ciudadanos colombianos o de otros países que viajen a la Unión Europea, no necesitan pagar ningún tipo de tarifa, no necesitan todavía el permiso y estamos todavía atentos a que este procedimiento entre en vigor, probablemente en el corriente del año que viene, el año 2024. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero por el momento no existe”, aseguró Pablo Neira, jefe de la Sección Comercio de la Unión Europea en Colombia

Cabe resaltar que, al momento de entrar en vigor, el Etias tendrá un costo de siete euros (unos 30.000 pesos colombianos). Y se pagarán directamente al momento de realizar la diligencia en la página web oficial.

Finalmente, el permiso Etias es válido hasta por tres años o hasta la fecha de caducidad del pasaporte, si esta se cumple antes. Tiene entradas múltiples por el límite de estadía autorizado, no mayor a tres meses.

Para aquellas personas que deseen tener más información oficial de la Unión Europea deben visitar http://europa.eu/etias , allí estará consignada toda la información oficial relacionada a este nuevo trámite.