Aerocivil pone freno a tiquetes aéreos elevados cuando hay emergencias

Luego de que hace algunas semanas, a propósito de la emergencia en la vía Quibdó- Medellín, varios usuarios denunciaron precios elevados de los tiquetes aéreos, la Aeronáutica Civil oficializó las medidas que adoptará a través de la resolución 205 del 9 de febrero de 2024 para frenar la especulación en los precios.

En un comunicado, el organismo dispuso que las compañías tienen que referenciar las tarifas que aplicaban un día antes de la contingencia (que afectó la conectividad terrestre) con la del día de la interrupción. Lo anterior implica mantener el promedio entre los precios más altos y más bajos.

"Las tarifas de cualquier empresa que no hubiese estado operando previamente la ruta o rutas afectadas, pero que en aplicación de estas disposiciones efectúe vuelos chárter sobre ellas, no podrán ser superiores a la más alta que esté siendo aplicada por las empresas que operan la ruta. Si no hubiese ninguna empresa operando previamente el trayecto, las tarifas que propongan las empresas entrantes deberán ser aprobadas por la autoridad aeronáutica", se lee en un aparte de ese texto.

La normativa también fija, durante el lapso de la emergencia, un reporte a diario (de las empresas que tienen trayectos en las zonas afectadas) sobre las tarifas que operan y el número de viajeros. Esto será ante las autoridades aeronáuticas mediante la Oficina de Analítica.

Aerocivil agregó que "el control a los sistemas tarifarios se mantendrá por parte de las aerolíneas que prestan el servicio, durante la situación de pérdida de conectividad terrestre, hasta el día en que se reciba información de la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales sobre la desactivación del procedimiento de contingencia".