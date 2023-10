Aerolínea aterrizará en Colombia con grandes promociones y descuentos: vuelos desde 40 mil pesos

La búsqueda de tiquetes baratos se ha convertido en uno de los pilares principales al momento de escoger un destino para viajar en Colombia o fuera del país.

Y es que el turismo ha emergido como uno de los ejes fundamentales en la vida de las personas en la era pospandemia, evidenciando un notable auge en los últimos años.

De manera reveladora, según datos proporcionados por la firma de viajes B2B HotelDo, las reservas de viajes hacia Colombia han experimentado un impresionante aumento del 50% a lo largo del año 2023, subrayando el renacimiento del interés por este destino.

Además, es importante mencionar que, en el transcurso del último año, se ha registrado un incremento del 30% en las reservas de viajes efectuadas por los propios colombianos en comparación con el año precedente, subrayando un creciente entusiasmo por el turismo nacional.

Sin embargo, con la el fin de las aerolíneas como Viva Air y Ultra Air cada vez es más difícil encontrar tiquetes baratos, razón por la cual muchas personas han pospuesto sus viajes esperando promociones o descuentos.

No obstante, no todo son malas noticias para los viajeros, ya que en poco tiempo se espera la llegada de una nueva aerolínea al país.

Se trata de aerolínea JetSmart Airlines S.A.S., quienes en el mes de marzo recibieron la aprobación de su solicitud par iniciar el proceso de operaciones en Colombia.

Se espera que esta aerolínea comience a funcionar en poco tiempo y con su llegada también llegan tiquetes a bajo costo.

Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart Airlines, habló con el medio el Colombiano y confirmó que la aerolínea ofrecerá ofertas en los tiquetes y que se manejarán tarifas parecidas a las que se tienen en Argentina, Perú y Chile, es decir desde US $ 12, US $ 15 o US $ 10.