Aida Victoria Merlano enfrenta embargo de la DIAN tras condena judicial

La influenciadora Aida Victoria Merlano recibió un embargo por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) esto se suma a su reciente condena por su participación en la fuga de su madre, la senadora Aida Merlano Rebolledo.

Aida Victoria Merlano compartió el hecho a través de sus historias en Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 5 millones de seguidores y suele mantener una estrecha relación con sus admiradores.

"Que me condenen el jueves y que hoy me embarguen por una deuda inexistente, es solo una casualidad", mencionó en su historia de Instagram.

En un breve video, reveló que se enteró del embargo al notar la ausencia de un pago de una plataforma digital donde publica sus videos.

Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) de Barranquilla. No recibí ninguna notificación, simplemente me embargaron por una supuesta deuda que tengo”, indicó.

Explicó que tras notar la falta de un pago de Facebook, se comunicó con su banco y descubrió el embargo de la DIAN de Barranquilla, sin haber recibido previamente ninguna notificación oficial expresó su confusión y preocupación, asegurando haber cumplido con todos sus pagos conforme a la ley.

“Llamando a mi contador, llamando a mi tributarista, llamando a todo mi equipo jurídico me mandaron comprobantes de que yo he pagado todo. No sé por qué me embargaron”, agregó.

Reveló que inmediatamente contactó a su equipo jurídico para abordar la situación, aunque no ofreció más detalles sobre el caso.

La situación legal de Merlano continúa siendo objeto de atención, tras la condena a más de 14 años de prisión que le fue impuesta por ser cómplice en la fuga de su madre en 2019.