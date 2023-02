Aida Victoria Merlano rompe en llanto al hablar de su mamá: "Me duele que se avergüence de mí"

Este 18 de febrero, a través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Aida Victoria contó la actual situación que atraviesa son su mamá.

Entre lágrimas, la influenciadora aseguró que detrás de esa mujer fuerte y empoderada que los seguidores ven en las redes sociales, que no se deja de nadie, está una mujer dolida.

"Ya no puedo como diciendo que estoy bien, si no lo estoy", dijo la joven. De igual manera, Aida Victoria expresó que está completamente afectada por la situación. "Me duele mi mama, esa es la verdad. Me duele que se avergüence de mi porque yo nunca me he avergonzada de ella".

Mire aquí: El mensaje de amor propio que envió Aida Victoria Merlano a sus seguidores

También, la barranquillera confesó que cuando a su mama la metieron presa y ella volvió a la universidad, su madre le dijo que si le avergonzaba que dijeran que ella era su mamá, la negara, sin embargo, "pa' que ella viera que a mi no avergonzaba que ella estuviera en una cárcel me puse su nombre".

Además, Aida Victoria añadió que: "Entonces que mi mama me haya dicho quitate mi nombre porque me avergüenza que te llames como yo..."



Finalmente, la joven contó que hace cuatro meses no se habla con su mamá y que no le va a perdonar esto que está haciendo.