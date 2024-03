Al acordeonero Dagoberto 'El Negrito Osorio' lo amordazaron para robarle su camioneta

El reconocido acordeonero Dagoberto "El Negrito Osorio", fue víctima de la delincuencia que tiene azotada algunas ciudades y municipios del país, ya que su camioneta fue robada.

Por medio de su cuenta de Instagram, el artista dio la lamentable noticia del robo de su camioneta y los momentos de terror que tuvo que vivir cuando unos hombres armados llegaron hasta su residencia, lo amordazaron y encerraron durante varias horas.

Le puede interesar: Elder Dayan reveló la marca que lo distingue como hijo de Diomedes: sus hermanos también la tienen

Según su relato, fue retenido por hombres armados durante varias horas en una finca antes de que se llevaran su camioneta. A pesar del difícil momento, Osorio le dijo a los ladrones que reflexionen y los instó a devolver el vehículo.

"No fue fácil, casi seis horas secuestrado, aguantando insultos, pero el amor de Dios que está en nuestros corazones dice que amemos a vuestros enemigos y quiero decirle a la gente que se robaron el carro que los amo y no me voy a vengar, simplemente la justicia hay que hacerla y no me han robado a mí, le robaron al mismo Dios porque el que se mete con un cristiano se mete con Dios”, dijo en su cuenta de Instagram.