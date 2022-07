Al estilo Spotlight: el cura pedófilo que abusó de niños en Colombia y EE.UU.

Efraín Rozo y un atroz abuso

En 1966, cuando poco se hablaba de los abusos a menores de edad cometidos por parte de sacerdotes, fue violado José Antonio Tavera, siendo tan solo un niño.

“Yo tenía 13 años y como tal era un niño inocente de la época, hasta que vino el primer acceso carnal con violencia que realizó unos días antes de la Semana Santa de ese año”, relató.

El 28 de septiembre de 2006, el sacerdote aceptó su culpa. En un video que fue grabado por las autoridades americanas bajo la gravedad de juramento, el propio Efraín Rozo reconoció su responsabilidad.

“También toqué inapropiadamente el órgano genital de José Antonio Tavera que tenía 14 años, cuando él se me acercó y me dijo que estaba ansioso y me pidió que le examinara su órgano genital”, dijo en ese video.

Y agregó: “El abuso incluyó sexo oral y mostrarle fotos de niños y hombres desnudos que yo había tomado”.