Alcalde de Cartagena del Chairá abandonó el pueblo por amenazas de disidencias

Ante las reiteradas amenazas provenientes al parecer de las disidencias de las Farc, Edilberto Molina Hernández, alcalde de Cartagena del Chairá en el Caquetá, decidió salir desplazado hacia la ciudad de Florencia, junto a su esposa y sus dos hijos. Asegura que tiene temor porque, según inteligencia de las autoridades, fue declarado objetivo militar.

Por esta razón y aprovechando su presencia en la capital del departamento, este lunes el alcalde se reunió con oficiales de la Décima Segunda Brigada del Ejército, para exponer su caso y solicitar que se le garantice la seguridad tanto de él, como de su familia.

“Efectivamente, me he desplazado de mi municipio ante una situación compleja que estamos viviendo. En las últimas horas conocí que me daban tres días para irme, junto a mi familia. Estas amenazas provienen de alias ‘Robledo’, quien pertenece al Grupo Armado Organizado Residual 62 que opera en Cartagena del Chairá. Inicialmente reporté el caso a la Personería Municipal para activar la ruta, y hoy estaré en la Fiscalía también realizando la respectiva denuncia”, dijo Molina Hernández.

El mandatario agregó que en lo que lleva como primera autoridad de esta localidad, ha sido amenazado en varias ocasiones.

“En este año hemos realizado varias visitas al sector rural, a donde hemos llegado con inversiones, con presencia del Estado, pero al parecer esto ha molestado a las disidencias, no les ha parecido que yo trabaje articulado con la fuerza pública y es así como se habrían originado estas intimidaciones que cada vez se hacen más preocupantes”, aseveró el mandatario.

Asimismo, es importante señalar que, de acuerdo a información detallada por la Brigada 12, no solamente el alcalde sería blanco de un atentado, sino que además se viene planeando una ofensiva contra la fuerza pública en esta zona del departamento.