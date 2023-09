Alcalde de Medellín denuncia “cartel” de los 20 billones que se quiere quedar con Tigo Une 

Adicionalmente, el alcalde de Medellín recalcó en el Congreso que la compañía de telecomunicaciones quiere bajar la participación de la empresa pública a 2 % cuando actualmente es de 50 % más una acción.

En ese sentido, cuestionó que una empresa privada sea quien tome las decisiones que una empresa que en su mayoría es pública. Por eso, planteó varias alternativas: que sea Millicom quien capitalice a la compañía o si el valor de la acción es tan baja, la ciudad compraría la compañía, o si se va a realizar una dilución, que no sea una tumbada más para la ciudad.

Por su parte, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, dijo que desde hace cinco meses desde el Gobierno Nacional se está alertando sobre la situación financiera de la compañía y no se ve con buenos ojos ni viable que se deba capitalizar a Tigo Une. Asimismo, desde el Gobierno se cree que la dilución si y solo sí se podría hacer si el Concejo de Medellín lo aprueba, según la organización de la empresa.

“No podemos permitir que el patrimonio público de Medellín lo pierdan los medellinenses, y el Gobierno no ve con buenos ojos, en este momento, la dilución porque eso implicaría que el patrimonio público se pierda y, además, eso sería una decisión del Concejo de Medellín, eso creeríamos que es lo prudente y lo legal. Y si no hay capitalización, no hay dilución, entonces solo queda un camino que es la reorganización empresarial que permite que la empresa no pare de prestar sus servicios, pero como gobierno no queremos intervenir hasta que lo decida el Concejo. Si para el 11 de octubre o se ha llegado a un acuerdo, si entramos forzosamente a llevar a la empresa a una reorganización”, dijo el ministro.

A propósito del tema, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, dijo que en cualquier alternativa, capitalizar o no capitalizar, la situación implica riesgos muy altos para el patrimonio público invertido en UNE y potenciales afectaciones de las transferencias futuras al Distrito.