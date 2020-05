"Alcaldes decidirán reapertura de otros sectores la próxima semana": Mincomercio

El ministro precisó que "esto no quiere decir que todos vamos a salir a las calles. Quienes salgan, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad y también con lo que regule cada autoridad local".

En ese sentido, el funcionario señaló que en el caso de las peluquerías, los pequeños negocios y los centros comerciales, solo podrán abrir sus puertas si cumplen con los requerimientos de bioseguridad que deben ser aprobados por las Alcaldías, dependiendo del comportamiento de contagio en cada región.

"Esperamos que en el transcurso del día, el Ministerio de Salud publique los protocolos para reabrir las peluquerías. En cuanto a los restaurantes que ya venían funcionando a domicilio y con compras por Internet, a partir del 1 de junio tajmbién podrán vender al cliente para llevar", explicó.

Con relación al trino de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el que cuestionó las nuevas medidas de reactivación económica que anunció el Gobierno nacional, Restrepo dijo que "justamente estas reaperturas las regulan las autoridades locales".

Confundir por evadir no ayuda. Abren centros comerciales, peluqerias, etc y dicen que "extienden aislamiento" Qué esperan? Que abran y no vayan clientes?



Seguir llamando cuarentena y aislamiento a cada vez mayor apertura y millones de personas en la calle confunde y no cuida