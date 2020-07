Alcaldes no han solicitado fechas ni rutas para reactivar vuelos domésticos: Mintransporte

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, señaló que pese a que el Gobierno Nacional había anunciado la aplicación de planes piloto para la reanudación de vuelos domésticos en el mes de julio, hasta el momento no se tiene ninguna ruta prevista ni una fecha puntual establecida, para el inicio de esa medida en el marco de la cuarentena.

Orozco explicó que serán los alcaldes quienes ya cuentan con los protocolos de bioseguridad (expedidos el pasado 30 de junio por el Ministerio de Salud), los que deberán evidenciar su interés en ser parte de la reapertura de vuelos nacionales, mientras agregó que también deberán ponerse de acuerdo entre ellos para establecer una ciudad de despegue y otra de aterrizaje.

"Eso depende de los alcaldes. Para los planes pilotos (tal como se indica en el decreto de orden público) tiene que haber una solicitud de dos alcaldes quienes hayan venido trabajando y pidiendo información al respecto, pero todavía no tenemos fecha para el primer piloto", señaló la funcionaria.

Orozco aseguró que "en el momento en que haya dos alcaldes que lo soliciten, estaremos informándoles, pero depende de que el alcalde de salida y el de llegada se pongan de acuerdo sobre cómo se haría un piloto y así lo soliciten al Ministerio del interior con previo concepto del Ministerio de Salud".

Frente a las declaraciones dadas por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se ha manifestado en desacuerdo ante una eventual apertura del aeropuerto El Dorado, la ministra señaló que "no comparto cómo algunos quieren poner una dicotomía entre la nación y la región en todos los sectores. No hay un sector que no sea competente para ir habilitando las empresas, una vez se aprueba los protocolos de bioseguridad".

En ese sentido, reiteró que la apertura de las terminales aéreas será "un proceso de voluntades entre el interés del alcalde de abrir el aeropuerto y un concepto quedará el Ministerio de Salud", el cual tendrá en cuenta si la ciudad o municipio es de baja afectación por la propagación del coronavirus.