Alelí Chaparro, primer abogade no binarie en graduarse: "Es importante acabar estereotipos"

Frente a este logro académico, mencionó: "tengo mucha felicidad porque por mucho tiempo creí que ni siquiera iba a poder graduarme. Personalmente, el hecho mismo del grado ha sido bastante gratificante para mi, es algo que no esperaba"

También se refirió a la forma correcta de mencionar a las personas no binarias y la pedagogía que debe existir para generar una empatía en las personas.

"Yo no me incomodo como me tratan en la panadería o en la tienda de la esquina, pero sí pido que las entidades estatales u organizaciones me traten con respeto; es por eso que es importante la pedagogía para acabar lo estereotipos que tanto se generan en la sociedad".

"Es importante que la Corte Constitucional tenga en cuenta el promedio de vida de cada género a la hora de uno pensionarse. Yo sé que con mis 25 años aún me queda mucho camino para pensionarme, pero sí es importante que se tenga en cuenta a las demás personas que ya tienen una edad mayor y quienes se identifican con otro género".

Para la directora de Permanencia y Éxito Estudiantil de la Universidad del Rosario, Luz Ángela Díaz, el inicio del proyecto fue desafiante.

"Era un espacio poco explorado en el país; entonces lo primero que hicimos fue investigar los referentes nacionales e internacionales que nos permitieran identificar aspectos importantes y normativas específicas a nivel nacional”, comentó.

Finalmente, dijo que la universidad viene liderando acciones como la creación del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión, la implementación de baños para todas las personas, la adecuación de los sistemas de información para reconocer el nombre identitario de estudiantes trans y no binarios en su interacción, de modo que se reconozcan en las listas y horarios de clase, carnet institucional, correo electrónico, entre otros.