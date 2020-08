Alerta en sistema de Salud de Fuerzas Militares, ¿en 'cuidados intensivos'?

En medio de toda la crisis por el avance del coronavirus que ya deja más de 10.000 muertos en Colombia, otro problema aqueja al sistema de salud: esta vez la crisis tocó a las Fuerzas Militares y de Policía.

RCN Radio conoció el acta del Comité Técnico de Carácter Ordinario, de las autoridades y órganos encargados de la dirección del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, realizado el pasado 24 de junio, donde quedó en evidencia la crítica situación que vive el subsistema a causa de una millonaria deuda que no ha sido pagada por el Gobierno.

Por dicha deuda, incluso se habla de que en poco tiempo se deberán realizar traslados de pacientes, cancelación de contratos y una falta de insumos.

En uno de los apartes del documento, la mayor general Clara Esperanza Galvis Díaz, directora del Hospital Militar Central, manifestó:

“Se deben por atención COVID-19 al Hospital Militar aproximadamente 2.000 millones de pesos en el Subsistema. Y se debe definir qué hacer con los pacientes a donde los van a trasladar, ya que el Hospital va a llegar a un momento en que tenga que cancelar contratos y se le van a terminar los insumos, ya que se está llegando a la situación financiera y presupuestal más crítica”.

Por su parte, el mayor general Javier Alonso Díaz Gómez, director general de Sanidad Militar aseguró que “el Subsistema de Salud de Fuerzas Militares tiene actualmente cerca de $77.000 millones de deuda con la red externa de 2019. Hay varios hospitales que han cerrado los servicios para los usuarios del Subsistema”.

Según la Asociación de Usuarios del Sistema de Salud de las Fuerzas militares (Asusalud MP), “la Dirección General de Sanidad Militar, actualmente tiene una deuda con el Hospital Militar Central cercana a los $117.000 millones y $77.000 millones de pesos de deuda con la red externa correspondientes a la vigencia 2019, situación que impacta negativamente en la calidad y oportunidad en la atención en salud de los usuarios”.

Cabe recordar, que el pasado 7 de mayo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla se comprometió a entregar $300.000 millones “para el fortalecimiento y pago de las deudas del Sistema de Salud de la Fuerza Pública”, sin embargo, a la fecha no se ha llevado a cabo el desembolso de esos recursos.

A esta problemática se le suman las crecientes quejas de los militares y policías, tanto activos como retirados, por la deficiencia en la prestación de los servicios de salud, como citas médicas, entrega de medicamentos y atención con especialistas, en un momento en que los contagios por Covid-19 saturan el sistema.

“Estamos aquí en el hospital central de la Policía, traigo a mi hija por apendicitis y tengo que meterla en esta carpa mientras la canalizan y probablemente mañana la suban a la cirugía del apendicitis. Me dicen que todo el hospital está lleno de COVID, que no hay sillas y no hay nada”, denunció uno de los afiliados al subsistema de salud.