Alerta por falta de alimentación escolar en varias regiones del país

La Procuraduría General de la Nación aseguró que 183.731 estudiantes de colegios públicos, no están recibiendo los alimentos del Programa de alimentación Escolar en todo el país y aseguró que el número de niños más afectados está en Magdalena.

La cifra más alarmante se encuentra en el departamento del Magdalena, donde cerca de 147.000 niños no han recibido los alimentos escolares en lo que va corrido del año.

Magdalena

Por lo menos en el municipio de Ciénaga, a 24.938 niños, niñas y adolescentes, no se les ha garantizado el derecho que tienen a la alimentación en los colegios.

Es importante recordar, que según las cifras más recientes del DANE, el Magdalena es el tercer departamento más pobre de todo el país y es uno de los territorios donde las familias carecen de alimentos y muchos se acuestan sin comer, de hecho, las cifras arrojan que la alimentación del PAE, sería la única alimentación que tienen los niños en Magdalena.

Según las cifras reveladas por el Banco Nacional de Alimentos, en el Magdalena han fallecido 21 niños por desnutrición, cifra que posiciona a este departamento como el tercero con más decesos de menores de edad.

Al respecto, Juan Carlos Buitrago, director del Banco de Alimentos, manifestó que, “el 12,1% de los niños entre cero y cinco años en esta zona del país, padecen de desnutrición aguda, con cifras alarmantes en cuanto al índice de inseguridad alimentaria”. Buitrago además aseguró que la alimentación del PAE sería la única alimentación que tienen muchos niños en Magdalena.

Por su parte, Eder Ojeda, jefe de la Oficina de Programas de Alimentación del Departamento, sostuvo que, “la gobernación del Magdalena está comprometida en garantizar la alimentación de los 147 mil niños y niñas, pero se ha tenido muchos bloqueos por parte del Gobierno Nacional”.

Quindío

De nuevo hay incumplimientos con el Programa de Alimentación Escolar, (PAE) Quindío, pues ya son dos semanas sin que se haya definido un operador y los estudiantes advierten que hay descontento generalizado con esta situación.

El presidente de los personeros del municipio de Calarcá, Iván Velazco, expresó que se espera que pronto se dé solución a esta problemática, pues mencionó que muchos compañeros esperan la activación del programa, ya que se convierte en su alimentación diaria.

“Aún no nos cumplen con el PAE después de dos semanas de haber entrado de vacaciones, tenemos horario de emergencia en la institución para poder ver las modalidades”, expresó el líder estudiantil.

Iván Velazco señaló que, “Muchos compañeros esperan y este es su alimento día tras día, además hay descontento entre los estudiantes y esperamos que muy pronto nos puedan cumplir con el beneficio”.

La presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Quindío (SUTEQ), Vivian Bernal, manifestó que no se ha dado una explicación clara respecto al PAE y los incumplimientos que se viene presentando.

“Por qué en un proceso licitatorio se contrata con una unión temporal que no tiene músculo financiero para responder. No responde porque no tiene la logística para llegar de manera oportuna y puntual a todas las instituciones urbanas y rurales”, indicó la líder del sindicato de los docentes.

Aunque la secretaria de Educación del Departamento, Liliana María Sánchez Villada, había dicho que el pasado lunes 11 de julio empezaría la alimentación, hoy está señalando que aún se está buscando si se cede el contrato o se adelanta uno con un nuevo operador.

El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, indicó que no se tiene pensado una nueva adición al contrato o que este sea cedido por los incumplimientos presentados, por lo que expresó que van de nuevo con bolsa así se presenten más demoras.

Hay que tener en cuenta que, si se va con un nuevo operador, el inicio del PAE en el Quindío puede demorar muchos días más.

Ante este panorama, líderes estudiantiles en el Quindío advierten que ya se están programando posibles jornadas de paro, debido a los incumplimientos que se siguen presentando con el Programa de Alimentación Escolar.

La personera de la Institución Educativa Liceo Quindío en Salento, Ángela María Pinzón, adelantó un proceso juicioso y pasó por cada uno de los grados preguntando qué alumnos se están viendo afectados con esta situación.

A la pregunta: cuántos estudiantes no pueden desayunar debido a que son de veredas o son de escasos recursos entre primaria y secundaria, encontró que son 140 alumnos con esta afectación.

Además, evidenció que 369 estudiantes no pueden llevar refrigerio por varias razones, situación muy compleja, tanto para estudiantes como para los acudientes.

“Estamos adelantando las gestiones y los permisos con los directivos de la institución para hacer las marchas o los plantones, para poder hacer las cosas bien y tener un impacto positivo en las actividades”, mencionó la vocera estudiantil.

Ante este panorama, Ángela manifestó que no se descarta que la próxima semana se adelanten plantones y un cese de actividades.

Esta situación está generando muchos inconvenientes para estudiantes y padres de familia en el Quindío, por lo que el propósito es que el proceso no tenga más demoras para beneficios de la comunidad educativa.

Neiva

La Personería de Neiva inició la averiguación de responsables sobre posibles irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar municipal en lo corrido del 2022, con el fin de conocer si hay funcionarios públicos comprometidos sobre los estudios previos para la contratación del PAE. Durante del primer semestre del año, los más de 38.000 estudiantes adscritos a las instituciones públicas de la ciudad no contaban con la prestación de este servicio.

Ante esto, estudiantes de varios colegios públicos realizaron marchas para exigir la ejecución del restaurante escolar.

"Queremos conocer cómo están las condiciones del servicio que se le ofrecen a los estudiantes. Iniciamos con acciones preventivas, ahora la Personería abrió investigación preliminar por las constantes denuncias y fallas que nos han llegado por parte de padres de familia. Hemos recibido quejas puntuales si los gramajes reales le están llegando a los menores, y alimentos en mal estado", dijo el personero municipal, Kleiver Oviedo.

En los últimos días, docentes y padres de familia de la institución educativa El Lago en Neiva han denunciado la mala calidad de los alimentos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) que llagaron al plantel educativo, entre las evidencias se encuentra el pan en mal estado, leche amarga y naranjas dañadas.

Maira Alejandra Ramírez, madre de familia indicó que “es lamentable como están llegando los alimentos, la leche llega con fecha de vencimiento bien pero el producto está amargo, naranjas dañadas, las canastillas en donde son transportados están llegando sucias. Nos están cambiando la fruta por un bocadillo, no les están preparando el desayuno porque en la escuela no se ha cancelado el recibo de gas de 8.000 pesos".

Neiva ha estado bajo la lupa por las constantes fallas por la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar. Precisamente, un juez de control de garantías en Neiva ordenó casa por cárcel al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, por presuntas irregularidades del PAE durante la pandemia.