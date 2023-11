Algunos congresistas piden al Gobierno considerar la posibilidad de levantarse de la mesa con el ELN

Algunos congresistas se refirieron a la crisis por la que atraviesa la paz total implementada por el Gobierno de Gustavo Petro y consideran que se deben tomar cartas en el asunto en contra del ELN y de las disidencias de las Farc.

Los parlamentarios creen que el alto comisionado para la paz y la delegación del Gobierno deberían considerar la posibilidad de levantarse de la mesa de conversaciones con la guerrilla, teniendo en cuenta las constantes violaciones del cese al fuego, como el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz y el paro armado anunciado en el departamento del Chocó.

El senador Ariel Ávila afirma que el Gobierno debe esperar un plazo prudencial y si persisten los incumplimientos, se deberían tomar decisiones.

“Hay dos o tres meses de evaluación, el ELN no puede pretender que liberando al señor Luis Díaz va a volver a la mesa como si nada y el Estado Mayor Central no puede pretender desmilitarizar Argelia, El Plateado, el Sinaí y el Mango, eso no va a pasar. Hay que evaluar tres meses o si no que se levante porque la política de paz tiene dos caras: la zanahoria y el garrote y si no quieren coger la zanahoria, pues toca el garrote”, indicó.

El senador David Luna afirma que el ELN debe dar muestras claras de paz, porque de lo contrario el proceso sería una burla para el país.

“Los mecanismos de verificación han señalado que en tres oportunidades el ELN ha violado el cese al fuego. El Gobierno tiene que analizar que claramente le están incumpliendo las apuestas que ellos conjuntamente señalaron. Si la mesa de negociación, después de este paro armado y de la ausencia de la liberación del padre de Luis Díaz no avanza, claro que una opción es levantarse de la mesa, porque de lo contrario esto termina siendo una burla para los colombianos y en especial para Petro”, añadió.

El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, se refirió a la negociación con el ELN diciendo que si se traspasan las líneas rojas que se han fijado con ese grupo, hasta ahí llegarían las conversaciones.