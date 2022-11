Hace unas horas comenzó a circular por redes sociales un video en el que una mujer asegura que estaba reclamando la liquidación que merecía por su trabajo en el almacén de ropa masculina Jon Sonen, que está ubicado en el Centro Comercial La Serrezuela de Cartagena, cuando fue esposada y retirada por la Policía.

Aunque tenía en brazos a una bebé y otro menor grababa los hechos, los uniformados la esposaron y la sacaron del lugar sin importar con quien estuviera o el llanto de la infante.

“No me quiten a mi niña. Yo me dejo esposar, pero graben cómo me sacan de la tienda que me debe 2 millones de pesos desde hace 2 años y no me quieren cancelar”, decía la mujer.