Alpina, compañía líder en materia de compromiso ambiental y sostenibilidad

Alpina se propuso hace 2 años ser una compañía plástico y carbono neutro. Este objetivo se cumplió al lograr recoger el equivalente a la misma cantidad de plástico que puso en el mercado y compensando el 100% de las emisiones de gases efecto invernadero de sus operaciones.



“Alpina ha estado y seguirá comprometida con el avance en materia ambiental. Conscientes de que falta camino por delante, también nos da orgullo compartir estos momentos en los que estamos demostrando nuestro compromiso con el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Seguiremos trabajando y aprendiendo de la mano de aliados y consumidores para honrar nuestro propósito de nutrir un mundo más sostenible para darle sabor a la vida”, afirmó el director de asuntos corporativos de Alpina, Nicolás González.

Gracias al apoyo de proyectos de conservación y reforestación de bosques, lograron sembrar un equivalente a 2700 hectáreas de bosque y reducir las emisiones de CO2 de sus operaciones.

Además, más del 30% de la demanda eléctrica de la planta de Sopó es suplida gracias al tratamiento de aguas residuales. Hacia adelante, Alpina seguirá trabajando en energías renovables no convencionales que permitan avanzar en la reducción de emisiones.



Cabe destacar, que de la mano de aliados y cerca de 450 recicladores, Alpina ha logrado la transformación del equivalente al 100% del plástico puesto en el mercado, lo cual equivale a más de 8 mil toneladas de material transformado y al peso de 18 Cristo Rey de Cali



Pero las estrategias también han tocado directamente a los empaques de los diferentes productos de la compañía; la reducción del 12% del calibre de las bolsas UHT, del 36% en empaques de Yogurt Original y Kumis, y el reemplazo de pitillos de plástico por unos de papel en las presentaciones en caja de Frutto y Alpín, son acciones que han aportado a este compromiso ambiental.

Pero esta no es la única meta en materia de sostenibilidad por parte de la compañía colombiana, de hecho, desde hace 10 años vienen trabajando en varias estrategias y continuará trabajando por cumplir sus 18 compromisos de sostenibilidad, en los que se destacan trabajar por una ganadería sostenible y contribuir a la nutrición de Colombia y al desarrollo del campo.

A futuro, la compañía seguirá en la tarea de adoptar acciones para la reducción, reincorporación y aumento del índice de reciclabilidad de sus empaques. Para Alpina este es solo el comienzo, pues todavía hay un largo camino por recorrer para lograr un equilibrio y un mundo delicioso.